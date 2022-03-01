Агент Ваноли опроверг, что тренер намерен покинуть «Спартак»

Агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли исключил возможность ухода итальянца из клуба. «Информация от том, что Паоло провел встречу с руководством «Спартака» и сообщил о намерении покинуть клуб не соответствует действительности.

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