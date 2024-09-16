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WP: ВСУ грозят переворотом в случае мирной сделки с Россией

WP: ВСУ грозят переворотом в случае мирной сделки с Россией

ВСУ могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией, утверждает The Washington Post. По словам одного из украинских солдат, переворот состоится, так как «эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах».

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