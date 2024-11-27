Приметы ноября подскажут погоду на зиму лучше любого метеоролога: нынешний ноябрь – сулит ужас Ольга БезродняяСуществуют приметы, передававшиеся из поколения в поколение, которые помогают людям понимать, что можно ожидать от погоды.