Армия Израиля атаковала более 320 целей по всему сектору Газа (ВИДЕО)

За минувшие сутки армия обороны Израиля атаковала более 320 целей по всему сектору Газа. Как сообщил ЦАХАЛ, среди целей были туннели, в которых находились боевики ХАМАС, десятки оперативных штабов, военные комплексы и наблюдательные пункты.
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