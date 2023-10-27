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  • Гарий Щерба
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Становится изгоем: одну страну Евросоюза разнесли за связь с Россией

Становится изгоем: одну страну Евросоюза разнесли за связь с Россией

Как известно, западные страны стараются всеми силами добиться единства в противостоянии с Россией. Однако многие европейские государства понимают, что разрыв связей с Москвой угрожает их национальным интересам.

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