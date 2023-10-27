Становится изгоем: одну страну Евросоюза разнесли за связь с Россией

Как известно, западные страны стараются всеми силами добиться единства в противостоянии с Россией. Однако многие европейские государства понимают, что разрыв связей с Москвой угрожает их национальным интересам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии