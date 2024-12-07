Пашинян решил отменить Путина? Последствия для Армении будут плачевными

тн татьяна неструева была бы воля . нет ничего проще . но с нашей властью которая ведет Россию к уничтожению конечно это не возможно . армяшек 3 мллиона .это нация дормоедов живущих за счет других .

Владимир Лагно Ничего не будет и пашинян это хорошо знает.Армянская(самая большая)диаспора в России никогда не позволит безвольной власти России,что либо сделать.