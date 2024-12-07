Отвечая на вопрос, заданный депутатом парламента Армении Анной Григорян, о том, как повлияет Римский статут на возможный визит Путина в Ереван на саммит ЕАЭС, глава армянского правительства Никол Пашинян фактически объявил президента России Владимира Путина персоной нон грата в Армении.
Пашинян решил отменить Путина? Последствия для Армении будут плачевными
Комментарии
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тн
татьяна неструева
была бы воля . нет ничего проще . но с нашей властью которая ведет Россию к уничтожению конечно это не возможно . армяшек 3 мллиона .это нация дормоедов живущих за счет других .
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17 час.
Владимир Лагно
Ничего не будет и пашинян это хорошо знает.Армянская(самая большая)диаспора в России никогда не позволит безвольной власти России,что либо сделать.
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16 час.
Eduard
Ещё один хитроушлый пытающийся просидеть на двух стульях и окажется в итоге на полу!
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16 час.
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