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Царьград

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Пашинян решил отменить Путина? Последствия для Армении будут плачевными

Пашинян решил отменить Путина? Последствия для Армении будут плачевными

Отвечая на вопрос, заданный депутатом парламента Армении Анной Григорян, о том, как повлияет Римский статут на возможный визит Путина в Ереван на саммит ЕАЭС, глава армянского правительства Никол Пашинян фактически объявил президента России Владимира Путина персоной нон грата в Армении.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
была бы воля  . нет ничего проще  .  но с нашей властью  которая  ведет Россию  к уничтожению конечно это не возможно  .  армяшек  3 мллиона   .это нация  дормоедов  живущих  за счет  других  .
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17 час.
Владимир Лагно
Ничего не будет и пашинян это хорошо знает.Армянская(самая большая)диаспора в России никогда не позволит безвольной власти России,что либо сделать.
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16 час.
Eduard
Ещё один хитроушлый пытающийся просидеть на двух стульях и окажется в итоге на полу!
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16 час.

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