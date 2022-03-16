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Валентин Писеев: «Позор МОК и ISU. Они тормозят развитие мирового спорта и фигурного катания, а должны быть в нем заинтересованы»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

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