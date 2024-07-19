Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Meta обсуждает покупку доли в производителе очков Ray-Ban

Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. Finam.ru) ведет переговоры о приобретении миноритарной доли в производителе солнцезащитных очков Ray-Ban, компания активизирует свое продвижение в сфере умных очков, пишет Bloomberg.

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