Meta обсуждает покупку доли в производителе очков Ray-Ban

Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. Finam.ru) ведет переговоры о приобретении миноритарной доли в производителе солнцезащитных очков Ray-Ban, компания активизирует свое продвижение в сфере умных очков, пишет Bloomberg.
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