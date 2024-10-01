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Царьград

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"Пыталась ещё оживить": В ДНР "натовские" кассетные боеприпасы убили подростка на глазах у друзей

"Пыталась ещё оживить": В ДНР "натовские" кассетные боеприпасы убили подростка на глазах у друзей

В результате атаки ВСУ "натовскими" кассетными боеприпасами в Горловке погиб подросток."Натовские" кассетные боеприпасы убили подростка в Горловке.

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