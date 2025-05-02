🎼 В симферопольском парке будет играть духовой оркестр В День Победы городской эстрадно-духовой оркестр будет играть марши и вальсы в сквере имени К.
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🎼 В симферопольском парке будет играть духовой оркестр В День Победы городской эстрадно-духовой оркестр будет играть марши и вальсы в сквере имени К.