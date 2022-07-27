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Путаница с таблицей РПЛ, две ошибки судьи в матче «Краснодар» – «Спартак», РФС показал ВАР-переговоры арбитров на Суперкубке, Роналду не нужен «Баварии» и «Атлетико», Гашек осудил Яшкина за работу в России и другие новости

Путаница с таблицей РПЛ, две ошибки судьи в матче «Краснодар» – «Спартак», РФС показал ВАР-переговоры арбитров на Суперкубке, Роналду не нужен «Баварии» и «Атлетико», Гашек осудил Яшкина за работу в России и другие новости

Привет, друзья! Ловите порцию главных спортивных новостей дня прямо к завтраку ☕️ 1. Премьер-лига выкатила исправленную, как ей казалось, таблицу, где «Динамо», а не «Спартак» занимает 2-е место.

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