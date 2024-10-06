Врачи прокомментировали состояние здоровья Василия Ливанова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости. Как сообщили журналистам агентства в больнице, артист продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского.
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