Врачи прокомментировали состояние здоровья Василия Ливанова

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Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости. Как сообщили журналистам агентства в больнице, артист продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского.