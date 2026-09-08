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Газета.ру

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Сенат Румынии отклонил повышение безакцизной нормы самогоноварения для граждан

Сенат Румынии отклонил повышение безакцизной нормы самогоноварения для граждан

Сенат Румынии отклонил поправку, освобождающую от акцизов домашнее производство традиционных алкогольных напитков в объеме до 200 литров в год на одно домохозяйство.

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