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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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GSC Game World обновит классическую трилогию S.T.A.L.K.E.R. на ПК и прокачает сборник Legend...

GSC Game World обновит классическую трилогию S.T.A.L.K.E.R. на ПК и прокачает сборник Legend...

GSC Game World обновит классическую трилогию S.T.A.L.K.E.R. на ПК и прокачает сборник Legends of the Zone на консоляхВ преддверии новогодних и рождественских праздников разработчики из студии GSC Game World обратились к игрокам с информацией о своих планах на 2025 год, касающихся серии постапокалиптических шутеров S.

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