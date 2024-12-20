GSC Game World обновит классическую трилогию S.T.A.L.K.E.R. на ПК и прокачает сборник Legend...

GSC Game World обновит классическую трилогию S.T.A.L.K.E.R. на ПК и прокачает сборник Legends of the Zone на консоляхВ преддверии новогодних и рождественских праздников разработчики из студии GSC Game World обратились к игрокам с информацией о своих планах на 2025 год, касающихся серии постапокалиптических шутеров S.