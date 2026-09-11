Минфин США выпустил монеты к 25-летию терактов 11 сентября 2001 года

Минфин США инициировал выпуск монет в честь 25-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года с изображением Статуи Свободы и надписью "Никогда не забудем".
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