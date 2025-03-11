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SPORT24.ru

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В Ассоциации футбола Бахрейна заявили о желании сыграть со сборной России

В Ассоциации футбола Бахрейна заявили о желании сыграть со сборной России

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар сообщил, что вероятность проведения товарищеского матча со сборной России в 2025 году крайне мала, но отметил желание провести подобную встречу в будущем.

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