Тысячи екатеринбуржцев гуляли до поздней ночи по музеям

В Екатеринбурге прошла культурная акция «Ночь музеев». В этом году она была посвящена теме «Герои». Основную программу представили 83 площадки, где можно было найти занятия на любой вкус – познавательные экскурсии, необычные мастер-классы и огромное количество выставок, концертов и спектаклей.
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