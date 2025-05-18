Тысячи екатеринбуржцев гуляли до поздней ночи по музеям

В Екатеринбурге прошла культурная акция «Ночь музеев». В этом году она была посвящена теме «Герои». Основную программу представили 83 площадки, где можно было найти занятия на любой вкус – познавательные экскурсии, необычные мастер-классы и огромное количество выставок, концертов и спектаклей.