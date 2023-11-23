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Юлиан Репке: Вилдерс в правительстве Нидерландов может быть союзником Путина

Юлиан Репке: Вилдерс в правительстве Нидерландов может быть союзником Путина

Публицист из Федеративной Республики Германия Юлиан Репке указал на тот факт, что один из участников нидерландской выборной гонки, в ходе которой будет решено, кто именно возглавит правительство, способен сделать державу союзной по отношению к Российской Федерации.

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