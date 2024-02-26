Встречайте нового иноагента - Ксения Собчак. У скандальной журналистки есть все шансы лишиться 48 миллиардов

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Buster

Дронов в свою очередь не стал опровергать слова Собчак, и лишь иронично поставил "блондинку в шоколаде" к крайне неудобное положение. Интересно в какую неудобную позу можно поставить эту мразь ? Кажется ей все позы нравятся !!!