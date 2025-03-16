Лесной пожар локализован в Туапсинском районе Краснодарского края

В Краснодарском крае сотрудники экстренных служб локализовали лесной пожар, возникший в районе трех населенных пунктов - Червяков, Псеушко и Анастасиевка, сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.
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