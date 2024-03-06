Рецидивистка зарезала знакомую в Сланцах во время застолья

Задержанная ранее неоднократно была судима за кражи и грабежи. Во вторник, 5 марта, в полицию поступило сообщение от 39-летней жительницы Сланцев Сланцевского района Ленинградской области, заявившей, что она ударила ножом совою 58-летнюю знакомую во время застолья в квартире дома № 5 по улице Ломоносова.