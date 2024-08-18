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Потерявшая из-за мошенников квартиру и деньги Лариса Долина покинула Москву: что происходит с артисткой

Потерявшая из-за мошенников квартиру и деньги Лариса Долина покинула Москву: что происходит с артисткой

Лариса Долина — легенда отечественной эстрады, чьё имя ассоциируется не только с музыкальными хитами, но и с вечной элегантностью и непоколебимым духом.

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