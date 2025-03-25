Преступники вынесли редкоземельные металлы с «Калужского двигателя» на 1,5 млн

ФСБ прикрыла преступную группу, ворующую редкоземельные металлы с «Калужского двигателя». Все материалы шли на гособоронзаказВ Калуге преступная группа промышляла воровством редкоземельных металлов с завода «Калужский двигатель».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)