НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Преступники вынесли редкоземельные металлы с «Калужского двигателя» на 1,5 млн

Преступники вынесли редкоземельные металлы с «Калужского двигателя» на 1,5 млн

ФСБ прикрыла преступную группу, ворующую редкоземельные металлы с «Калужского двигателя». Все материалы шли на гособоронзаказВ Калуге преступная группа промышляла воровством редкоземельных металлов с завода «Калужский двигатель».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх