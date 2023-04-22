Тихонов заявил, что происходящее со "Спартаком" вызывает недоумение

Бывший игрок московского "Спартака" и сборной России по футболу Андрей Тихонов поделился мнением о состоянии красно-белых после вылета из Кубка России из-за проигрыша "Акрону" и перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".