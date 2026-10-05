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Пьяный 19-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции и по дороге сбил 17-летнего мотоциклиста, у которого тоже не оказалось прав

Пьяный 19-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции и по дороге сбил 17-летнего мотоциклиста, у которого тоже не оказалось прав

После ДТП гонщик продолжил побег и загнал машину в реку, едва не утопив своих пассажиров. В итоге ему дали 13 суток ареста, а у юного байкера изъяли мотоцикл — штрафы за сына придётся оплачивать его матери.

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