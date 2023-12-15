Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево

Каждый год сеть британских универмагов John Lewis выпускает предрождественский рекламный ролик. В этот раз представитель компании решили рассказать историю о мальчике, который нашёл на ярмарке коробочку с надписью «Идеальное рождественское дерево» и решил вырастить дерево в доме.
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