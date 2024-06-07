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Эксперты рассказали о правильном обращении с наличными деньгами

Эксперты рассказали о правильном обращении с наличными деньгами

В последнее время все больше людей сталкиваются с проблемой использования наличных денег. Несмотря на стремительное развитие электронных платежных систем, многие люди привыкли использовать бумажные купюры для ежедневных покупок и платежей.

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