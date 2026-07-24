Игры, выпущенные для Xbox, будут работать и на компьютерах

Microsoft впервые в истории переносит оригинальные игры для Xbox на ПК с Windows, начиная с четырех классических проектов: BLiNX: The Time Sweeper, Fuzion Frenzy, Conker: Live and Reloaded и Crimson Skies: High Road to Revenge.
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