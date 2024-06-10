Владивостокцам сообщили об изменениях скоростного режима на Русском острове

На Русском острове изменят скоростной режим. В скором времени там установят соответствующие знаки. Нововведения связаны с высокой аварийностью на данном участке, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии