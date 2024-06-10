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Владивостокцам сообщили об изменениях скоростного режима на Русском острове

Владивостокцам сообщили об изменениях скоростного режима на Русском острове

На Русском острове изменят скоростной режим. В скором времени там установят соответствующие знаки. Нововведения связаны с высокой аварийностью на данном участке, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

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