В столице Приволжья подвели итоги ежегодного областного конкурса «Нижегородская семья»

Итоги ежегодного областного конкурса «Нижегородская семья» подвели в столице Приволжья 10 июня. В ходе проведения гала-фестиваля «Счастье семьи — счастье России!» были определены пять семейных команд, которые представят регион на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2024».