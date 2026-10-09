На встрече с делегацией НАТО в Киеве главком Александр Драпатый мог обсуждать конкретные поставки вооружений, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.
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Почаще и кучнее там собирайтесь вместе, Русофобы... Это же может облегчить и задачи для Гераний.
Да и вам будет веселее сгинуть в небытие там чтобы... Не учите вы своих ошибок предыдущих, твари...
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