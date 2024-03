Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло обновление, добавляющее AMD FSR 3 вместе с Frame Gener...

Для ПК-версии The Last of Us Part 1 вышло обновление, добавляющее AMD FSR 3 вместе с Frame GenerationОдна из крупнейших игр для PlayStation, которая была отмечена ужасным портом в версии для ПК, The Last of Us Part I теперь получила поддержку AMD FSR 3 вместе с генерацией кадров.