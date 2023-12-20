В Орле могут отменить Новогодний салют в пользу помощи участникам СВО

20 декабря, телеграм-канал Mash опубликовал информацию об отмене праздничного салюта в Орле. Сделано это для экономии бюджетных денег, которые планируется направить на помощь участникам СВО, а также купить их детям подарки.
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