Гостиницу за 300 млн рублей построят у Мызинского моста

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области утвердил заявку ООО «Тепловая эстетика», принадлежащего Андрею Радаеву, на предоставление в аренду земельного участка площадью 2,3 гектара для возведения гостиничного комплекса.
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