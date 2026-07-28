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Царьград

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Гостиницу за 300 млн рублей построят у Мызинского моста

Гостиницу за 300 млн рублей построят у Мызинского моста

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области утвердил заявку ООО «Тепловая эстетика», принадлежащего Андрею Радаеву, на предоставление в аренду земельного участка площадью 2,3 гектара для возведения гостиничного комплекса.

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