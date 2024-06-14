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Астраханский Дворец бракосочетаний закроется на длительный ремонт

Астраханский Дворец бракосочетаний закроется на длительный ремонт

Здание ждет большая реставрация. Во Дворце бракосочетаний готовятся к капитальному ремонту: удивительной красоты объект (биржа в прошлом), построенный  в 1910 году в стиле «рациональный модерн»  является одним из архитектурных достояний Астрахани.

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