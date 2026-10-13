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Царьград

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«Медведи сходят с ума»: аномальное поведение хищников может быть вызвано паразитами

«Медведи сходят с ума»: аномальное поведение хищников может быть вызвано паразитами

Причиной нападения медведей на людей могут быть гельминты.Заражение гельминтами может быть одной из причин аномальной активности медведей, которую с августа фиксируют в Сибири и на Дальнем Востоке.

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