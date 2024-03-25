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Путин: планировавшие теракт в "Крокусе" рассчитывали посеять панику и разлад

Путин: планировавшие теракт в "Крокусе" рассчитывали посеять панику и разлад

Президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта заявил, что те, кто стоит за нападением в концертном зале "Крокус Сити Холл", рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение, передает РИА Новости.

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