Путин: планировавшие теракт в "Крокусе" рассчитывали посеять панику и разлад

Президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта заявил, что те, кто стоит за нападением в концертном зале "Крокус Сити Холл", рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение, передает РИА Новости.
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