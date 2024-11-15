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test mazurok

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🥖 Крым полностью обеспечивает себя хлебом, фруктами и свининой

🥖 Крым полностью обеспечивает себя хлебом, фруктами и свининой Как отметил Глава республики Сергей Аксёнов, по яйцам обеспеченность составляет 63%, по мясу птицы — более 70%.

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