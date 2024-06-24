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Самарцы выбирают валюту для сбережений: лидирует рубль, доллар и евро теряют популярность

Самарцы выбирают валюту для сбережений: лидирует рубль, доллар и евро теряют популярность

В Самаре был проведен опрос о предпочтениях населения в отношении валюты для хранения сбережений. Согласно результатам исследования, большинство (51%) респондентов выбирают рубль, 35% - доллар и 20% - евро.

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