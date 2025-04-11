Салах будет получать 20 млн фунтов в год с учетом бонусов по новому контракту с «Ливерпулем» – как и по прошлому

Вингер продлил соглашение с мерсисайдским клубом на два сезона. Как сообщает The Telegraph, новый контракт египтянина подписан на тех же условиях, что предыдущий – 20 млн фунтов в год или порядка 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов и выплат за результативность, которые активируются, если он забьет не менее 20 голов за сезон.