Второй фигурант так называемого "дела Ростеха", бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, вышел из колонии по УДО.
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