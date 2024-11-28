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Россия без ЕС проживёт, а вот проживёт ли Европа без России?

Россия без ЕС проживёт, а вот проживёт ли Европа без России?

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Помните, как в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза, В.В.Путин запретил ввоз в нашу страну продукции европейского агрокомплекса.

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Комментарии
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EZ
Elena Zakharova
ВПЕРЁД РОССИЯ ❤️❤️❤️‼️
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18 час.
НМ
Наталия Москаленко
Европе теперь одна дорога - в АД!
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18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Туда ей ей и дорога... 💪👌
Ответить
15 час.

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