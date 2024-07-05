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ТАСС: в СибГМУ разработали способ ускорения регенерации костной ткани

ТАСС: в СибГМУ разработали способ ускорения регенерации костной ткани

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) разработана инновационная технология выращивания соссюреи спорной, растения, обладающего высоким содержанием хелидоновой кислоты, ускоряющая регенерацию костных тканей, передает ТАСС.

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