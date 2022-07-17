«Бавария» и ее ЛГБТ-фанаты поучаствовали в гей-параде в Германии: «Нетолерантности нет места в нашем клубе»

«Бавария» и ее фанаты поучаствовали в Christopher Street Day – ежегодном гей-параде в Германии. Мюнхенский клуб поддержал объединение своих ЛГБТ-фанатов, которые участвовали в параде.
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