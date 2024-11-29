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RT Russia

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В Госдуме рассказали об изменениях в законах для россиян в декабре

В Госдуме рассказали об изменениях в законах для россиян в декабре

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с RT, какие изменения вступают в силу с 1 декабря 2024 года.

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