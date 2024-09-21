Сийярто рассказал о скрытой торговле Европы с Россией

Вся Европа торгует с Россией, хотя многие страны это отрицают. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на полях заседания 15-й межправкомиссии по экономическим вопросам.
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