Уральский предприниматель лишился контрактов из-за ложного теста на наркотики

Предприниматель из Свердловской области столкнулся с серьезными проблемами из-за ошибки при тестировании на наркотики Предприниматель из Свердловской области столкнулся с серьезными проблемами из-за ошибки при тестировании на наркотики В неприятную историю попал руководитель компании, специализирующейся на заливке полов.