Новый пакет военной помощи Украине не более чем многоходовка с деньгами, которые в итоге осядут в карманах околовоенной американской и украинской верхушек, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
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