О разгроме монумента блокадникам Ленинграда

ВБ

Владимир Бурцев

Так же начиналось с осквернения советских памятников на Западной Украине, в Польше, в Прибалтике. Это, тот уровень негативного отношения армян к русским, а добро, как правило не помнится и чем всё заканчивается, не ведомо наверное им от рождения. НО! Когда мы уже поумнеем и не будем впустую тратить на них жизнь своих солдат, время, деньги?- как говорил Глеб Жиглов в фильме Место встречи изменить нельзя-- УЙДЕТ! и закрыл одним выстрелом все вопросы- пусть сами стреляются дальше. Шараповщина не к чему хорошему в итоге не приводит. Оставить их в покое со своими проблемами, а У нас ещё дома есть свои дела!