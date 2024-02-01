Скандальное происшествие в Ереване, где местный нацик осквернил памятник блокадникам Ленинграда, стало для многих неожиданностью.
О разгроме монумента блокадникам Ленинграда
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В советские времена только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Армения потребляла в 3,1 раза больше, чем производила. Колонии жили за счет метрополии?! Лучше бы вложились в Россию!
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13 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Так же начиналось с осквернения советских памятников на Западной Украине, в Польше, в Прибалтике. Это, тот уровень негативного отношения армян к русским, а добро, как правило не помнится и чем всё заканчивается, не ведомо наверное им от рождения. НО! Когда мы уже поумнеем и не будем впустую тратить на них жизнь своих солдат, время, деньги?- как говорил Глеб Жиглов в фильме Место встречи изменить нельзя-- УЙДЕТ! и закрыл одним выстрелом все вопросы- пусть сами стреляются дальше. Шараповщина не к чему хорошему в итоге не приводит. Оставить их в покое со своими проблемами, а У нас ещё дома есть свои дела!
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Видимо армяне видят героев в армянских легионерах вермахта, так как стараются идти "в ногу" с западом, который помогает в настоящее время нацистам страны У. Всё это достаточно предсказуемо...
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11 час.
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