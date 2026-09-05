БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Остання фортеця» – оборона Славянска доверена отпетым нацистам, как в свое время – Мариуполя

«Остання фортеця» – оборона Славянска доверена отпетым нацистам, как в свое время – Мариуполя

Дмитрий РОДИОНОВ  Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил командира 1-го корпуса Национальной гвардии «Азов»* Дениса Прокопенко ответственным за оборону двух последних бастионов ВСУ в Донецкой Народной Республике – Славянска и Краматорска.

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